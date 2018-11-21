رئيس وزراء باكستان: نسعى للتعلم من تجربة ماليزيا الناجحة

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، إن بلاده ترغب في التعلم من ماليزيا وقيادتها، معربا عن إعجابه الشديد بنظيره الماليزي مهاتير محمد كرجل دولة تمكن من إحداث تغييرات جذرية في بلاده.

وأضاف خان - في مؤتمر صحفي نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية مقتطفات منه اليوم الأربعاء - أن باكستان ترغب في التعلم من تجربة ماليزيا وكيف نجحت في تحويل اقتصادها وتطويره ورفع دخل الفرد والناتج المحلي الإجمالي.

ودعا نظيره الماليزي إلى زيارة باكستان ليكون ضيف الشرف خلال الاحتفالات بالعيد الوطني لباكستان في 23 مارس القادم، فيما قبل مهاتير محمد الدعوة.

واتفق الزعيمان على زيادة جهودهما التعاونية لدعم القيم الحقيقية للإسلام في المحافل الدولية مع تعزيز تضامن الأمة الإسلامية، كما أكد الجانبان على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين أو معتقد.