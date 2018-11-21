مقتل 6 أشخاص في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالفلبين

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 6 أشخاص، يشتبه أنهم لصوص، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في شمال الفلبين، بعد وقت قصير من تعرضهم لسائقي السيارات على طريق سريع.

وذكر تقرير الشرطة أنها ألقت القبض على مشتبه به، بعد تبادل لإطلاق النار في بلدة "لال-لو"، في إقليم كاجايان شمال مانيلا، مساء أمس الثلاثاء.

واندلع تبادل إطلاق النار، عندما فتح المشتبه بهم النار على رجال الشرطة، حين مرورهم قرب نقطة تفتيش، تم إقامتها بعد تلقي السلطات تقارير بأن عصابة من اللصوص تعترض سائقي السيارات على الطريق السريع.

وذكر التقرير: "بدلا من الوقوف، أطلق المشتبه بهم النار على رجال الشرطة، أثناء محاولتهم المرور عبر نقطة التفتيش، ودفع ذلك الشرطة إلى الرد ووقع تبادل لاطلاق النار مع اللصوص المشتبه بهم، مما أسفر عن مقتل 6 منهم"، مضيفا أن أحد المشتبه بهم لاذ بالفرار، لكن اعتقلته الشرطة في نهاية المطاف.

وعثرت الشرطة على حوالي 6 آلاف دولار في صورة أموال مسروقة ومجوهرات ومعدات الكترونية ومواد أخرى، إلى جانب أسلحة نارية مختلفة كانت في حوزة المشتبه بهم.