مقتل 7 حوثيين وإصابة 11 آخرين في هجوم للجيش اليمني شمالي صعدة

لقى 7 حوثيين مصرعهم وأصيب 11 آخرون فى هجوم شنته قوات الجيش اليمني اليوم الأربعاء، على مواقع جديدة في مديرية رازح شمالي محافظة صعدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، عن مصدر ميداني قوله إن قوات الجيش تمكنت من تحرير قرى "الجثامة، وآل سبتان، والقرن، وحوالي، وتباب (شرقي المقران)"، بعد هجوم شنته على مواقع تمركز مليشيا الحوثي، وبعد مواجهات عنيفة استمرت أكثر من ساعتين مما أسفرعن سقوط ٧ قتلى وإصابة أكثر من ١١ آخرين، لافتا إلى أن قوات الجيش تواصل عملياتها لتطهير الجبل من عناصر الحوثيين واستكمال عملية تحرير مديرية رازح.

وأكد المصدر أن مقاتلات الجو التابعة لتحالف دعم الشرعية، دمرت بغارة جوية طقما تابعا للمليشيا محملا بعدد من عناصرها الذين لقوا مصرعهم في الغارة، ودكت بغارات أخرى مواقع وتحصينات المليشيا في المنطقة ذاتها.