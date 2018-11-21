الأسير الفلسطيني سمير سرساوي يتنفس الحرية بعد 30 عاما من الاعتقال بالسجون الإسرائيلية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن الأسير الفلسطيني سمير سرساوي "52 عاما"، من مدينة حيفا بأراضي الـ48، بعد قضائه 30 عاما في معتقلاتها.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن الأسير سرساوي كان من بين الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو.

وبالإفراج عن الأسير سرساوي يبقى "27" من الأسرى القدامى في سجون الاحتلال، بينهم 12 أسيرا من الأراضي المحتلة عام 1948، وهم: كريم يونس، وماهر يونس، وإبراهيم أبو مخ، ورشدي أبو مخ، ووليد دقة، وإبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، وبشير الخطيب، وإبراهيم اغبارية، ومحمد سعيد اغبارية، ويحيى اغبارية، ومحمد جبارين.