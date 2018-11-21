مسؤول أوروبي يطالب المجر بتفسير سبب منحها اللجوء لرئيس وزراء مقدونيا السابق

طالب المفوض الأوروبي المكلف بسياسات الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان اليوم /الأربعاء/ المجر بتفسير قرارها منح حق اللجوء لرئيس وزراء مقدونيا السابق الهارب من البلاد نيكولا جروفسكي عقب صدور حكم ضده بالسجن في تهم فساد.

وقال المفوض الأوروبي - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، حسبما نقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية - "إن تقارير تفيد منح المجر حق اللجوء لنيكولا جروفسكي، وفي حال صحة التقارير فإنه يتوقع من المجر تفسيرا دقيقا للأسس التي بنت عليها هذا القرار".

وكان رئيس وزراء مقدونيا السابق قد أعلن - أمس - حصوله على حق اللجوء في المجر، وذلك بعد فراره من مقدونيا، كما قال إنه كان ضحية عملية اضطهاد سياسية تشنها حكومة بلاده ضده، وتطالب مقدونيا المجر بتسليم جروفسكي الذي قالت إنه يواجه المحاكمة في ثلاثة قضايا فساد على الأقل.

يشار إلى أن جروفسكي شغل منصب رئيس وزراء مقدونيا ما بين عامي 2006 و2016 ويعد مقربا من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

