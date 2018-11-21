إيران: باقون في الاتفاق النووي بإصرار من الدول الأوروبية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن طهران بقيت في الاتفاق النووي بإصرار من الدول الأوروبية.

وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي - وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية -" إن أوروبا أصرت على استمرار الاتفاق النووي ولا زلنا في الاتفاق بناء على إصرار الدول الأوروبية، ومن ثم فهم مطالبون بالوفاء بتعهداتهم وهو أمر لابد منه بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وأضاف قاسمي" إن الرأي العام الأوروبي والنخبة والمسؤولين لا يرغبون في أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قراراته بناء على سياسات الولايات المتحدة، وأن القضية الإيرانية تُعد فرصة جيدة لهم لتجربة مسار جديد لتحقيق المزيد من الاستقلال".

وأشار إلى أن الوقت يمر لصالح إيران وعلى حساب الولايات المتحدة، مضيفا" إن عمل الولايات المتحدة الحالي الذي يتضمن إلغاء الاتفاق النووي وفرض عقوبات على إيران سيبوء في نهاية الأمر بالفشل".