رئيس وزراء كازاخستان يتوجه في زيارة إلى الصين

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يقوم رئيس وزراء كازاخستان، باكتي جان ساجينتاييف، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى الصين لمدة يومين، يلتقي خلالها الرئيس الصيني "شي جين بينج"، ورئيس مجلس الدولة "لي كه تاينغ".

كما سيتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، أمس الثلاثاء، إن ساجينتاييف سيلتقي خلال زيارته مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، ورئيس مجلس الدولة "لي كه تاينغ" ، حيث يحضر الجانبان الاجتماع الرابع للحكومتين الصينية الكازاخية.

وأضاف شوانج أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين.