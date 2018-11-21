رئيس الوزراء الأيرلندي: بريطانيا وبروكسيل في حاجة للاتفاق على عدم إبرام اتفاق بعد «بريكسيت»

قال رئيس وزراء جمهورية أيرلندا، ليو فارادكار، إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيحتاجان إلى الموافقة على "عدم إبرام اتفاق" بشأن الجمارك واللوائح خلال أسابيع بعد الـ (بريكسيت)، لتفادي الحدود الصارمة على جزيرة أيرلندا.

وأضاف فارادكار، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء: "من وجهة نظري في حال انتهى بنا الأمر إلى وضع لم يوصلنا إلى اتفاق، فسنجد أنفسنا مضطرين للتفاوض بشأن الاتفاق على عدم إبرام اتفاق بعد فترة قصيرة من ذلك"، موضحًا أن عملية الخروج الصعبة قد لا تستمر أكثر من أسابيع قليلة.

وتابع "يتعين علينا التوصل إلى اتفاق ما بشأن اللوائح والجمارك لتفادي الحدود الصارمة، وحتى تتمكن المملكة المتحدة الوفاء بالتزاماتنا كعضو في منظمة التجرة العالمية، وحتى نتمكن نحن من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا كعضو في الاتحاد الأوروبي".

وبينما لم يتبق سوى أكثر قليلا من أربعة أشهر على الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تعثرت المحادثات بسبب خلاف على بند يستهدف ضمان عدم العودة إلى قيود الحدود الصارمة على جزيرة أيرلندا إذا لم يتم الاتفاق في الوقت المناسب على علاقات تجارية مستقبلية.