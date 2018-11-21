السفارة اللبنانية ببرلين تحتفل بالذكرى 75 على استقلال لبنان

تحتفل السفارة اللبنانية ببرلين اليوم الأربعاء بذكرى مرور 75 عاما على استقلال لبنان.

ودعا السفير اللبناني ببرلين الدكتور مصطفى أديب لفيف ضخم من السفراء العرب يتصدرهم السفير المصري ببرلين بدر عبدالعاطي والسفراء الأجانب ومسئولون من الحكومة الاتحادية والبوندستاج الألماني في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الألمانية برلين.

يذكر أن 22 نوفمبر هو اليوم الذي أُعلن فيه الاستقلال، وعلى الرغم من أن الاستقلال لم يكتمل إلا بانسحاب القوات الفرنسية من لبنان في 31 ديسمبر 1946، إلا أنه يظل يوم 22 نوفمبر هو تخليد لذكرى حكومة الاستقلال الوطنية التي ناضلت عشية إطلاق سراح رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة اللبنانية رياض الصلحمن الاعتقال صباح 22 نوفمبر 1943 وتسليم فرنسا بمنح لبنان الاستقلال التام.