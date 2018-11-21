ميركل: من مصلحة ألمانيا دعم اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه من مصلحة ألمانيا دعم اتفاق الأمم المتحدة بشأن الهجرة الذي ترفضه بعض الدول مثل الولايات المتحدة والمجر وبولندا.

وقالت ميركل للمشرعين - حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء - أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة سيضمن العديد من الشروط الموجودة بالفعل في ألمانيا.

ويأمل المسئولون الألمان أن يقلل الاتفاق غير الملزم ، الذي من المقرر الموافقة عليه الشهر القادم في مراكش، من تدفق المهاجرين إلى ألمانيا من خلال ضمان توفير ظروف إنسانية لهم في أماكن أخرى.

يشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة للهجرة يطلب من الموقعين عدم احتجاز المهاجرين بشكل تعسفي واستخدام الاحتجاز كملاذ أخير فقط، فيما من المقرر أن يتم التوقيع عليه خلال القمة التي من المقرر عقدها في 10 و11 ديسمبر المقبل.