عودة أكثر من 2000 مهاجر سوري بفعل الإرهاب إلى بلدهم

عاد أكثر من ألفي شخص سوري من المهجرين بفعل الإرهاب إلى بلدهم قادمين من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي.

وقال رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب العقيد مازن غندور، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، إن المركز استقبل خلال الشهر الأول من افتتاحه 2380 مواطناً سورياً لا يحملون وثائق رسمية وإنما يحملون تذاكر مرور مؤقتة منحت لهم من السفارة السورية في الأردن بهدف تسهيل عودتهم إلى سوريا.

وأشار غندور إلى أن المئات من المواطنين السوريين الذين غادروا إلى الأردن عبر الممرات غير الشرعية هرباً من الإرهاب وفقدوا وثائقهم الرسمية عادوا إلى سوريا بتسهيلات كبيرة حتى يحصلوا على وثائق رسمية جديدة.

وكان مجلس الوزراء أعلن في أغسطس الماضي إنشاء هيئة تنسيق لعودة المهجرين في الخارج إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها بفعل الإرهاب وذلك من خلال تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كل التسهيلات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودتهم وتمكينهم من ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم كما كانت قبل الحرب.