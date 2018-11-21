موريتانيا والجزائر تبحثان تعزيز التعاون الأمني

أجرى الفريق سلطان ولد محمد لسواد، قائد أركان الدرك الموريتاني، بمقر قيادة الدرك في نواكشوط، مباحثات مع وفد عسكري جزائري بقيادة العميد غالي بلقصير قائد الدرك الجزائري.

وأكد التلفزيون الموريتاني، اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون الثنائي، وتبادل التجارب والخبرات في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وأضاف أن الوفد الجزائري تابع، خلال الاجتماع، عرضا حول مهام وحدات الدرك الموريتاني الأمنية والقضائية والإدارية، فضلًا عن مهامها العسكرية التي تلتقي فيها مع جميع الهيئات العسكرية والأمنية الأخرى، كما قام الوفد بزيارة لمرافق ووحدات عسكرية.