مصدر بتيار المستقبل: موقف الحريري برفض توزير سُنّة 8 آذار لا رجعة عنه

أكد مصدر رفيع المستوى بتيار المستقبل في لبنان، أن الموقف المبدئي لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، برفض منح حقيبة وزارية لأحد النواب السُنّة الستة من حلفاء حزب الله، لا رجعة عنه مطلقًا، مشيرًا إلى أن

السواد الأعظم من القوى السياسية اللبنانية، على قناعة بصحة وصواب وجهة نظر الحريري في هذه الأزمة.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن الحريري منذ أن تم تكليفه بإعادة تشكيل الحكومة، وهو الطرف السياسي الأكثر حرصًا على تقديم التسهيلات لسرعة تأليف الحكومة وإعلاء الوفاق الوطني ومشاركة الجميع في الحكومة الجديدة، إيمانًا منه بعدم الاستئثار وضرورة مشاركة الجميع، خاصة وأن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان، تتطلب مشاركة أكبر قدر ممكن من القوى السياسية في الحكومة.

وشدد على أن الحريري "لن يشكل حكومة وفقا للشروط التي يضعها ويحددها حزب الله"، مشيرًا إلى أن أزمة توزير سُنّة فريق 8 آذار السياسي، هي عقدة مفتعلة من قبل حزب الله لعرقلة تشكيل الحكومة، خاصة وأن الحريري كان واضحا منذ البداية وحاسما أمام الجميع بعدم أحقيتهم في الحصول على حقيبة وزارية بالحكومة الجديدة.

ولفت المصدر إلى أن الحريري على قناعة أن حزب الله هو فريق سياسي مشارك في الحكومة، ولكن ليس للحزب أحقية في أن يملي أو يفرض شروطًا هنا أو هناك تتعلق بعملية تشكيل الحكومة، فضلًا عن أن الحريري لا يقبل ولن يخضع لأي شروط، خاصة وأن الدستور أناط برئيس الوزراء المكلف عملية التأليف الحكومي بالتعاون مع رئيس الجمهورية، ودون وجود أي طرف بينهما أو شريك لهما في هذا الأمر.