رئيس الوزراء العراقي: جهد متواصل لإعادة افتتاح المنطقة الخضراء

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن الجهود متواصلة لإعادة افتتاح المنطقة الخضراء، مضيفا أنه لا يمكن الانتظار أكثر لاستكمال الكابينة الوزارية.

وقال عبد المهدي، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي "واع"، إن الحكومة تبذل جهودا متواصلة ليلا ونهارا لإعادة افتتاح المنطقة الخضراء.

وأضاف انه لا يمكن الانتظار أكثر لإكمال تشكيل الكابينة الوزارية ولابد من حسم الأمر والتصويت على باقي الوزراء، مشيرا إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي يواصل تحركاته من خلال خلاياه النائمة، مؤكدا أن عمليات القضاء عليه متواصلة.