هل الحنطة أفضل بديل للدقيق العادي؟

يلعب خبازو اليوم -بصورة أكبر- بأنواع مختلفة من الطحين، حيث يتجاوزون القمح الأبيض لصناعة أصناف مثيرة للاهتمام. وأحد هذه الأنواع المختلفة هو طحين الحنطة الذي يشبه في مذاقه المكسرات وهو بديل للدقيق الأبيض.

وفي حين أن الحنطة نوع من القمح، فهي مختلفة عن القمح الذي نعرفه هذه الأيام. حيث إنه نبات الطلب عليه قليل نسبيا ولديه سنابل أطول وأرفع وحبوبه محمية بشكل أفضل من العناصر الطبيعية بفضل حاويته الأكثر صلابة.

غير أن هذا يعني أنه يجب استخدام تقنية طحن خاصة لفصل الحبوب؛ وهي عملية معقدة تجعل المنتج أكثر تكلفة على المستهلك من الدقيق العادي، بحسب مركز المستهلك في بافاريا جنوب ألمانيا.

وتحتوي الحنطة نوعا ما على المزيد من الزنك والماغنيسيوم والبروتين والحديد أكثر من الدقيق العادي، ولكن من ناحية المغذيات لا يختلف كثيرا. فإن الحنطة تحتوي أيضا على الجلوتين ما لا يجعلها بديلا خاليا من الجلوتين!