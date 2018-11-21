رئيس الوزراء الباكستاني يقوم بزيارة رسمية لماليزيا

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وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى كوالالمبور في زيارة رسمية لماليزيا لمدة يومين.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن خان عقد اجتماعا مع نظيره الماليزي مهاتير محمد لبحث سبل التعاون والعلاقات بين البلدين؛ فضلا عن تحديد التعاون في المجالات الجديدة في المستقبل.

وشهد الدكتور مهاتير وعمران خان مراسم توقيع اتفاقية مشتركة للإلغاء الجزئي للتأشيرة بين البلدين، ما يعكس أهمية العلاقات الثنائية بين ماليزيا وباكستان.

ومن المقرر أن يلتقي عمران نائب الملك السلطان نظرين شاه الذي يقوم بمهام الملك بالإضافة إلى زيارة مقر مفوضية مكافحة الفساد الماليزية.

وفي عام 2017، بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين البلدين 5.76 مليار رينجيت ماليزي، بنسبة زيادة 3.5% مقارنة بعام 2016. وباكستان هي ثالث أكبر شريك تجاري لماليزيا بين دول جنوب آسيا.