طائرة تقتل رجلا دهسا خلال إقلاعها في مطار روسي

أعلنت سلطات مطار "شيريميتيفو" الدولي في شمال العاصمة الروسية موسكو عن العثور، مساء أمس الثلاثاء، على جثة رجل على مدرج المطار، وذلك فور إقلاع طائرة ركاب من طراز بوينج 737.

وأوضح المكتب الصحفي التابع لـ"شيريميتيفو"، أن "الطائرة كانت تتحرك على طول المدرج للإقلاع في رحلة موسكو- أثينا، عندما وردت رسالة من الطاقم تفيد باصطدام الطائرة بجسم غير معروف"،بحسب قناة"روسيا اليوم" اليوم الأربعاء.

وأضاف المكتب، "أنه عند تفتيش المكان، عثر على جثة وملابس وممتلكات شخصية تعود لرجل".

وتأكد لاحقا أن القتيل رجل أرمني يدعى ألبيرت يبريميان، من مواليد 1993، وذكرت مصادر مطلعة لوكالة "تاس" أن الرجل كان قد وصل إلى موسكو من مدريد بعد أن أبعدته السلطات الإسبانية، وكان في طريق العودة إلى يريفان.