المفوضية تحقق في وجود اختلالات كبيرة في الموازين التجارية بين دول التكتل

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إجراء تحقيق معمق في العام المقبل حول وجود اختلالات كبيرة في الموازين التجارية بين دول التكتل.

يأتي ذلك بعد أن حقق الفائض التجاري لألمانيا ودول أخرى داخل التكتل، ارتفاعا كبيرا في تعاملاتها مع بقية الدول الأعضاء، وقوبل هذا الأمر بانتقادات من قبل دول المجموعة الأخيرة.

وترى المفوضية أن هذه الاختلالات التجارية، من شأنها أن تهدد الاستقرار الاقتصادي في أوروبا على المدى البعيد، وتسعى المفوضية من خلال التحقيق المعمق التثبت في البداية رسميا من وجود مثل هذه الاختلالات.

ويشمل التحقيق إلى جانب ألمانيا، 12 دولة أخرى هي بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وفرنسا، وأيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، واليونان، ورومانيا.