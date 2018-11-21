«أردوغان» ينتقد دول أوروبا بسبب التعاطف مع الإرهابيين

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ لعدم بذلها ما يكفي من جهود لاستئصال الجماعات الإرهابية، وذلك قبل يوم من اجتماع لمسؤولي الاتحاد الأوروبي في أنقرة.

وخلال اجتماع للسلطات المحلية، وجه أردوغان انتقادات للدول الأوروبية لتمكينها حزب العمال الكردستاني المحظور، وحركة فتح الله جولن، التي تتهمها تركيا بأنها وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وتصنف أنقرة الحزب والحركة "منظمتين إرهابيتين".

وقال الرئيس التركي إن قادة المنظمات الإرهابية، مثل حزب العمال الكردستاني يمكنهم التحرك بحرية في المدن الأوروبية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الاناضول التركية.

وأضاف أردوغان: "نود أن نحذر أصدقاءنا الأوروبيين... هؤلاء الإرهابيون سيصوبون أسلحتهم إليكم يوما ما".

وأدان الرئيس مجددا الحكم الذي أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان أمس الثلاثاء، والذي نص على أنه يتعين على تركيا الإفراج عن السياسي المعارض الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش، المحتجز لدى أنقرة منذ نوفمبر 2016.