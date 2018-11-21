جامعة الدول العربية تستضيف اجتماعا لدعم فلسطين

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بدأت صباح الأربعاء، فعاليات اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية، بجامعة الدول العربية؛ لبحث سبل دعم فلسطين.
ومن المقرر أن يستمر هذا الاجتماع لمدة يومين، وسيتم خلاله بحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني، خلال الفترة الحالية.