الأربعاء 21 نوفمبر 2018 11:03 ص القاهرة القاهرة 23.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
النتـائـج تصويت

جامعة الدول العربية تستضيف اجتماعا لدعم فلسطين

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 21 نوفمبر 2018 - 10:57 ص | آخر تحديث : الأربعاء 21 نوفمبر 2018 - 10:57 ص

بدأت صباح الأربعاء، فعاليات اجتماع اللجنة مفتوحة العضوية، بجامعة الدول العربية؛ لبحث سبل دعم فلسطين.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاجتماع لمدة يومين، وسيتم خلاله بحث سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني، خلال الفترة الحالية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك