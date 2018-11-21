المرشح الكوري الجنوبي لرئاسة الإنتربول: نحتاج إلى بناء جسر إلى المستقبل

انتخبت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، اليوم الأربعاء، الكوري الجنوبي كيم جونج يانج رئيسا جديدا لها، ليحل محل رئيس المنظمة السابق مينج هونجوي المختفي في الصين منذ شهرين.

وجاء انتخاب كيم جونج يانج، القائم بأعمال الرئيس في غيابه، بعدما أثار ترشح الروسي ألكسندر بروكوبتشوك، نائب رئيس المنظمة، الجدل بين الدول الأعضاء التي لديها علاقات متوترة مع موسكو، مثل الجمهوريات السوفيتية السابقة (أوكرانيا، وليتوانيا، وإستونيا).

وكانت أوكرانيا، التي تدهورت علاقاتها مع روسيا إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال السنوات القليلة الماضية، على خلفية التمرد المدعوم من روسيا في منطقتين بشرق البلاد، قد هددت بالانسحاب من المنظمة في حال انتخاب المرشح الروسي، فيما أعلنت الولايات المتحدة، أمس، دعمها لترشيح كيم.

وقال كيم: "يواجه عالمنا الآن تغيرات غير مسبوقة تمثل تحديات هائلة للأمن والسلم العامين، وللتغلب عليها، فإننا بحاجة إلى رؤية واضحة: نحتاج إلى بناء جسر إلى المستقبل".

وعقدت الجمعية العامة للمنظمة، التي تضم ممثلين لأكثر من 190 دولة، اجتماعاتها خلال الأسبوع الجاري في دبي، وكانت الانتخابات على جدول الأعمال. ويتعين على الرئيس الجديد استكمال الفترة المتبقية من ولاية مينج، حتى عام 2020.