سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشن الألمانية اليوم الأربعاء بإلغاء حظر الترحيل بحق التونسي سامي العيدودي، وذلك بعد أن تم ترحيله بالفعل.

ووافقت المحكمة من خلال هذا الحكم على الطلب المقدم بهذا الخصوص من الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين.