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بعد ترحيله.. محكمة ألمانية تلغي حظر الترحيل بحق التونسي سامي العيدودي

جلزنكيرشن (ألمانيا)- د ب أ
نشر فى : الأربعاء 21 نوفمبر 2018 - 4:38 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 نوفمبر 2018 - 4:38 م

قضت المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشن الألمانية اليوم الأربعاء بإلغاء حظر الترحيل بحق التونسي سامي العيدودي، وذلك بعد أن تم ترحيله بالفعل.

ووافقت المحكمة من خلال هذا الحكم على الطلب المقدم بهذا الخصوص من الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين.


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