الحزب الحاكم في إيطاليا: لن نغير مشروع الموازنة بعد رفض المفوضية له

قال مسؤول بارز بحركة خمس نجوم الإيطالية، إن الحكومة الإيطالية لن تغير خطط إنفاقها حتى بعدما رفضت المفوضية رسميا مشروع الموازنة.

وأكد فرانسيشكو اوفا، الذي يقود نواب الحركة في مجلس النواب، أن قرار إيطاليا بزيادة نسبة العجز لا ينتهك أي من قواعد الاتحاد الأوروبي.

وكتب على صفحته على موقع "فيسبوك": "لا نعلم سبب فتح المفوضية الأوروبية الباب أمام اتخاذ إجراء عقابي ضد إيطاليا التي طالما احترمت القواعد على عكس دول أخرى"، مضيفا: "نحن نقول للمواطنين لا تخافوا لأننا لن نتراجع، لم يتم انتخابنا لكي نواصل نفس السياسات التدميرية التي تبنتها الحكومات السابقة".

ومن جهة أخرى أكد مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي، بيير موسكوفيتشي أن القرار لرفض ميزانية إيطاليا ينجم عن عناد وفشل روما لمعالجة القضايا التي تواجهها بروكسل.

وأكد موسكوفيتشي وفالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية أيضا أن بروكسل تريد الإبقاء على التعاون مع روما، قائلا: "الحوار والهدوء مطلوبان أكثر من أي وقت مضى".