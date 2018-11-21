تجريد قس من مهام منصبه في ألمانيا بتهمة اختلاس أموال والمقامرة بها

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أعلن أسقف مدينة ألمانية تجريد قس كاثوليكي من مهام منصبه بعد اختلاسه أموال من خزينة أبرشيته.

وذكرت الأبرشية ليلة الثلاثاء/ الأربعاء أن أسقف مدينة ماجدبورج وسط ألمانيا، جرهارد فايجه، قرر أمس الثلاثاء تجريد القس من مهام منصبه في بلدة بالنشتيت.

وتم اتخاذ القرار بعد اجتماع أعضاء من الأبرشية المتضررة لمناقشة المستقبل الوظيفي للقس.

وكان القس /64 عاما/ عرض بنفسه التخلي عن منصبه في أعقاب إعلان جريمته. وقبل الأسقف فايجه الاقتراح.

وأعلن مطلع الأسبوع الجاري أن القس اختلس حوالي 120 ألف يورو، من خزينة الأبرشية، حيث وقع فريسة لمحتال على الإنترنت واستخدم الأموال المختلسة لمقامرة يانصيب على الإنترنت.