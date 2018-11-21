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أمين عام الإنتربول: جنسية رئيس المنظمة لا تؤثر على حياديتها

دبي - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 21 نوفمبر 2018 - 6:10 م | آخر تحديث : الأربعاء 21 نوفمبر 2018 - 6:10 م

أكد الأمين العام لمنظمة الشرطة الدولية "إنتربول"، يورجن شتوك، أن جنسية رئيس المنظمة لا تؤثر على حياديتها.

وقال «شتوك» للصحفيين، في ختام الجمعية العامة السنوية للإنتربول حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء، إنه أمر أساسي من أجل بقاء المنظمة الشرطية بأن يكون مسئوليها حياديين ومستقلين.

وأضاف أن الإنتربول يقبل حقيقة أنه يمكن للأنظمة أن تتحسن، مشيرًا إلى أنه خلال العام الجاري فقط ساعدت "الإشعارات الحمراء" - وهي إنذارات توزعها المنظمة على جميع الدول الأعضاء للتعرف على الشخص المطلوب اعتقاله من قبل دولة أخرى - في التوصل إلى إلقاء القبض على عشرة آلاف مجرمًا خطيرًا.

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