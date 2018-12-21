«مسيرات العودة» بقطاع غزة: شعار الجمعة المقبلة «لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة»

أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم /الجمعة/، عن شعار الجمعة القادمة لمسيرات العودة على حدود قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجمعة القادمة ستحمل عنوان "لن نساوم على حقنا بالعيش بكرامة".

وقالت الهيئة، خلال مؤتمرها، الذي أقيم في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، إن جماهير الشعب الفلسطيني تزحف إلى مخيمات العودة وفاء لإبطال المقاومة في الضفة الغربية، وسيواصلون مقاومته حتى كسر الحصار، مشددة على استمرار مسيرات العودة حتى تحقق اهدافها.

وأكدت الهيئة أن الاجراءات الاسرائيلية في الضفة الغربية، ومنها إبعاد أهالي منفذي العمليات هي محاولات فاشلة.

وأكدت الهيئة على وقوفها بجانب فضائية الاقصى، داعية الامة العربية والاسلامية لانقاذها.

ومن جانبه أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، أن مزيدا من الأدوات الشعبية ستشهدها الجمعة القادمة من مسيرات العودة على حدود غزة في حال استمر الاحتلال الإسرائيلي بحصاره للقطاع .

فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن قوات الاحتلال تمارس إرهابها وعدوانها على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار بشكل همجي ووحشي مما أوقع شهداء وإصابات بالرصاص الحي والمتفجر.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أن "معظم الإصابات وقعت على مسافة بعيدة من خط الهدنة السلك الزائل، ما يدلل على النوايا العدوانية للاحتلال".

وتشارك الجماهير الفلسطينية اليوم في الجمعة التاسعة والثلاثين لمسيرات العودة الكبرى تحت عنوان جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة".