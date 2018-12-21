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الشرطة النيجيرية تلقي القبض على العقل المدبر لهجمات 2015 في العاصمة أبوجا

أبوجا - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 11:25 م | آخر تحديث : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 11:25 م

أعلنت الشرطة النيجيرية إلقاء القبض على العقل المدبر المشتبه به في تفجيرات العاصمة أبوجا عام 2015.

ونقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم الشرطة النيجيرية قوله في بيان له :" إن الضباط ألقوا القبض على المشتبه به في العاصمة التجارية لاجوس، الواقعة جنوبي البلاد، أمس الخميس".

ولم تتطرق الشرطة النيجيرية للمزيد من التفاصيل حول ذلك.

وكانت عدة تفجيرات قد وقعت في العاصمة النيجيرية أبوجا في أواخر عام 2015 أوقعت عدد كبير من القتلى ولم تعلن جهة مسؤوليتها آنذاك إلا أن الحكومة وجهت أصابع الاتهام إلى جماعة بوكو حرام المتشددة.

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