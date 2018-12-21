توقعت مؤسسة ألمانية، أن يصل عدد سكان العالم مطلع العام الجديد إلى نحو 67ر7 مليار نسمة.

وأعلنت مؤسسة سكان العالم الألمانية "دي إس دابليو"، اليوم الجمعة، في مقرها بمدينة هانوفر أن عدد السكان سيرتفع بحلول مطلع العام المقبل بواقع نحو 83 مليون نسمة، مقارنة بمطلع عام 2018.

وأشارت المؤسسة إلى أن النمو السكاني يزداد بقوة في قارة أفريقيا.

وبحسب التوقعات الحالية للأمم المتحدة، من المنتظر أن يتضاعف عدد السكان في أفريقيا من 3ر1 مليار نسمة حاليا إلى 5ر2 مليار نسمة بحلول عام 2050.

وقالت المديرة التنفيذية للمؤسسة، ريناته بير: "السبب الرئيسي لنمو السكان في أفريقيا جنوب الصحراء، هو ارتفاع عدد حالات الولادة غير المرغوب فيها"، موضحا أن حوالي 50% من النساء في هذه المنطقة لا يستطعن اتخاذ وسائل لمنع الحمل رغم رغبتهن في ذلك. وقالت: "يؤدي هذا إلى إنجاب غير مرغوب فيه لطفل واحد في المتوسط".

وأوضحت بير، أن السبب في ذلك يرجع إلى غياب التوعية ونقص وسائل منع الحمل وعدم تلقي رعاية صحية جيدة وعدم المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "سكان العالم" الألمانية تهتم كمنظمة تنموية بمشروعات تنظيم الأسرة في هذه الدول. وتركز المؤسسة مشروعاتها على الشباب على وجه الخصوص.