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الصين تنفي اتهامات أمريكية وبريطانية بتنفيذ عملية سرقة إلكترونية

بكين - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 4:36 ص | آخر تحديث : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 4:36 ص

نفت الصين اليوم الجمعة، اتهامات أمريكية وبريطانية بأنها نفذت عملية سرقة إلكترونية على نطاق واسع، قائلة إن ذلك "تشهيرا متعمدا" نشأ "من فراغ".


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