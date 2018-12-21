الصين تنفي اتهامات أمريكية وبريطانية بتنفيذ عملية سرقة إلكترونية

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نفت الصين اليوم الجمعة، اتهامات أمريكية وبريطانية بأنها نفذت عملية سرقة إلكترونية على نطاق واسع، قائلة إن ذلك "تشهيرا متعمدا" نشأ "من فراغ".