«وول ستريت»: الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض قواتها في أفغانستان خلال الأسابيع القادمة

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل فعال خطط لتخفيض عدد القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان إلى حد كبير، خلال الأسابيع القادمة، ما يمهد لبداية نهاية 17 عاما من الحرب في أفغانستان.

ونقلت صحيفة "وول ستريت" عن عدد من المسئولين الأمريكيين - لم تكشف عن هويتهم - قولهم إنه وفقا للخطط التي يجري النظر فيها يمكن أن يبدأ الجنود في العودة إلى ديارهم من أفغانستان في أوائل يناير المقبل.

وجاءت الخطط بعد يوم من أمر الرئيس ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا، وهو إعلان غير متوقع فاجأ الكثيرين في وزارة الدفاع (البنتاجون).

وقد رفض المسؤولون في البنتاجون والقيادة المركزية الأمريكية التعليق ، حيث يوجد حاليًا أكثر من 14 أالف جندي أمريكي في أفغانستان (وفقا للصحيفة الأمريكية).

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن أمس الأربعاء أنه سيسحب جميع القوات الأمريكية البالغ عددها أكثر من 2000 جندي من سوريا ، وهو قرار لم يدعمه البنتاجون أو وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال أحد كبار المسؤولين الأمريكيين عن الكيفية التي أثر بها القرار بشأن سوريا على تفكيره في أفغانستان : "أعتقد أنه يوضح مدى جدية الرئيس بشأن الرغبة في الخروج من الصراعات ، أعتقد أنه يريد أن يرى خيارات قابلة للتطبيق حول كيفية إنهاء الصراعات".