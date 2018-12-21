كان عام 2018 مزدحما بالأحداث العالمية والمواقف واللقطات المميزة التي جذبت أنظار الكثيرين، وهناك صورا بارزة التقطت خلال هذا العام لخصت الكثير من أحداثه، وآثارت تساؤلات وتعجب البعض، وصورا أخرى أجابت ببساطتها على تساؤلات تدور في أذهان آخرين، وباختلاف الصور مع صعود وهبوط أحداث العام إلا أنها أرّخت لأهم تفاصيل تلك الأحداث.

وترصد «الشروق» في التقرير التالي أبرز هذه الصور.

1- قمة الـG7:

خلال قمة الدول السبع الكبار التي عقدت في يونيو الماضي في كندا، انتشرت صورة تجمع مسؤولين ورؤساء 6 دول من المجموعة، تعطي مؤشرا للحالة التي كانت عليها الاجتماعات، خاصة أن الزعماء لم يصلوا إلى حل فيما يخص مشاكل التبادل التجاري، والعقوبات الأمريكية على طهران، واتفاق باريس للمناخ.

يظهر في الصورة 6 قادة أمامهم مجموعة من الأوراق على طاولة مكتب، وتقف ميركل في وضع متحفز، بينما يجلس ترامب مكتوف الأيدي.

2- نظرة جماعية لبوتين:

في نوفمبر، أحيا العالم الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في العاصمة الفرنسية باريس، شارك فيها العديد من قادة وزعماء دول العالم.

فيما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آخر الواصلين من القادة، ويظهر في الصورة كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، وإلى جوارهم محمد السادس ملك المغرب، ينظرون إلى بوتين بنظرات مختلفة تحمل معاني كثيرة.

• قمة الـ20:

تميزت قمة مجموعة العشرين التي عقدت في نهاية شهر نوفمبر، بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بمشاهد ملفتة رصدتها عدسات المصورين أهمها:

3- نظرة ميلانيا لبوتين:

طاولة جمعت بين الرئيسين الروسي بوتين والأمريكي ترامب وزوجته ميلانيا، وفي صورة غريبة أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات المختلفة، ظهرت ميلانيا تنظر إلى بوتين وهما يتبادلا الابتسامات، بينما كان ترامب ينظر شاردا في مكان آخر!

4- مصافحة بوتين وبن سلمان:

صافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتبادلا الابتسامات والشد على الأيدي بقوة.

وكانت هذه القمة أول حدث عالمي يحضره بن سلمان بعد تفجر قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، ومن ثم كان محط أنظار المصورين، وحظيت تحركاته ونظراته باهتمام دولي.

5- بن سمان وترامب:

بالرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد قبل القمة على عدم ترتيب لقاءات بينه وبين ولي العهد السعودي على هامش القمة، إلا أن كاميرات المصورين رصدت حديثا بين بن سلمان وترامب وابنته إيفانكا قبل بدء القمة، وفي هذه الصورة يبدو على وجه بن سلمان الارتياح وهو يبادل ترامب الابتسامات.

6- بن سلمان وأردوغان:

بعد لحظات من ابتسامة بن سلمان لترامب، تغيرت تعبيرات وجهه ونظرته إلى مكان آخر؛ حينما شاهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

7- السترات الصفراء تطارد ماكرون:

بعد أن غادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرنسا تاركا خلفه احتجاجات يقودها أصحاب «السترات الصفراء»، فوجىء عند وصوله الأرجنتين لحضور قمة الـ20 بموظف في المطار يرتدي سترة صفراء، ليس له أي علاقة بالمحتجين في باريس، إلا أن الصورة لفتت انتباه الكثيرين وجلبت التعليقات.

8- القنصلية السعودية:

بعد أيام من اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، قبل الإعلان عن مقتله داخل قنصلية السعودية بإسطنبول، سمحت المملكة العربية السعودية للسلطات التركية بالبحث والتفتيش داخل قنصليتها في اسطنبول، وكانت تلك الصورة لأحد الداخلين إلى القنصلية، ولاقت اهتماما عالميا كبيرا.

9- صلاح خاشقجي وبن سلمان:

بعد الإعلان الرسمي عن عملية القتل الوحشية لجمال خاشقجي، استقبل الملك سلمان، وولي عهده محمد، صلاح جمال خاشقجي، بقصر اليمامة.

وتم تصوير ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووالده، وهما يصافحان نجل خاشقجي، لتقديم العزاء له في موت والده.

10- اعتداء الاحتلال على الرهبان:

في أكتوبر الماضي اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على رهبان دير السلطان، التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بالقدس الشرقية، خلال وقفة احتجاجية لهم، وأثارت صور تركيع الرهبان استياء عالميا.

11- إصابة محمد صلاح:

حظيت صورة تعرض النجم الدولي ولاعب المنتخب الوطني محمد صلاح لإصابة قوية في الكتف على يد لاعب ريال مدريد سيرخيو راموس، على تعاطف كبير واهتمام دولي؛ خاصة أن تلك الإصابة كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أيام من بدء مونديال كأس العالم لعام 2018.

12- رمزية كأس العالم:

الصورة التي تم التقاطها خلال نهائيات كأس العالم في روسيا لذراعي اللاعب السنغالي ساديو ماني، واللاعب البولندي تياجو سيونيك في مصافحة قوية عبرت عن أن كأس العالم من أهم الفعاليات التي تدعو إلى السلام بين الأمم.

13- فلسطيني يقذف الحجارة:

التقطت صورة خلال مسيرات العودة في مايو، للفلسطيني صابر الأشقر، وهو جالس على كرسيه المتحرك وهو يقذف الحجارة أثناء الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

14- هبوط «إنسايت» على سطح المريخ:

بعد رحلة استغرقت 6 أشهر، وصل المسبار «إنسايت»، التابع لوكالة «ناسا» إلى كوكب المريخ في آواخر نوفمبر، ليرسل أول صورة من على سطح الكوكب الأحمر.

ويعد «إنسايت» أول مركبة فضاء أمريكية تهبط على سطح المريخ منذ وصول المستكشف الطواف «كيريوسيتي» قبل 6 سنوات، لتبدأ مهمة تستغرق عامين لدراسة أعماق المريخ.

15- لقاء رئيس كوريا الشمالية والجنوبية:

في أبريل 2018، وفي لقاء تاريخي، التقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وتبادلا الابتسامات وتصافحا في منطقة حدودية منزوعة السلاح مع انعقاد أول قمة للكوريتين منذ أكثر من عقد من الزمن.