حركة «الشباب» الصومالية تتعهد بمحو سرطان تنظيم داعش

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تعهدت حركة الشباب الصومالية بمحو تنظيم داعش المسلح أيضا اليوم الجمعة، متهمة إياه بإثارة مشاكل "لبقية المجاهدين".

وأعلنت حركة الشباب التي وصفت مسلحي داعش بـ"السرطان" في بيان وعبر محطتها الإذاعية أن الشباب سوف "تلاحق أي شخص على صلة بداعش".

وجاء في البيان المؤلف من ثلاث صفحات: "ما يطلق عليهم أعضاء داعش في الصومال، أثاروا اضطرابات ومشاكل عدة لبقية المجاهدين".

وقال المتحدث باسم الشباب، علي محمد راجي، المعروف أيضا باسم علي دهري، لمحطة الأندلس الإذاعية: "سيفنا جاهز لقتال هذا السرطان والمرض المميت".

وأضاف: "على عكسنا.. لا يقاتل أعضاء داعش من أجل الله، ولكنهم هنا لتقسيم المسلمين لردعهم عن قتال الكفار".

تشن حركة الشباب، ومقرها الصومال، لسنوات هجمات دموية على المباني الحكومية والفنادق الفخمة وقوات الاتحاد الأفريقى. كما أنها شنت هجمات واسعة النطاق في كينيا المجاورة.