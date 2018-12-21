ماتيس: ينبغي أن يكون لترامب وزير دفاع له رؤى أكثر اتساقا مع أفكاره

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، في خطاب استقالته إنه يبغي أن يكون للرئيس دونالد ترامب، وزير دفاع "له رؤى أكثر اتساقا" مع أفكاره.

وجاءت استقالة ماتيس بعد يوم واحد من إعلان ترامب بشكل غير متوقع عن سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال ماتيس: "أعتقد أنه يجب علينا أن نكون حازمين وواضحين في نهجنا تجاه الدول التي تتضارب مصالحها الاستراتيجية معنا بشكل كبير"، في إشارة إلى الصين وروسيا.

وتابع: "إن وجهات نظري فيما يتعلق بمعاملة الحلفاء باحترام وتوخي الحذر تجاه الجهات الفاعلة الخبيثة والمنافسين الاستراتيجيين، قد ترسخت بقوة وتشكلت من خلال أربعة عقود من الانغماس في تلك القضايا".

وأردف قائلا: "يتعين أن نفعل كل شيء ممكن للدفع بنظام دولي أكثر ملائمة لأمننا وازدهارنا وقيمنا، وقد أصبحنا أقوياء في ذلك من خلال تضامن تحالفاتنا".