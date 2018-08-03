مقتل خمسة جراء حادث بمنجم في جمهورية التشيك

لقي خمسة من عمال المناجم حتفهم وفقد ثمانية آخرون جراء حادث بمنجم في جمهورية التشيك، حسبما أفادت وكالة أنباء "سي.تي.كيه" في وقت متأخر من أمس الخميس، نقلا عن متحدث باسم الشركة المشغلة للمنجم "أو.كيه.دي".

ووفقا للتقرير، أصيب نحو عشرة أشخاص آخرين جراء انفجار على عمق حوالى 800 متر في المنجم المملوك للدولة في كارفينا التي تبعد حوالى 300 كيلومتر شرقي العاصمة براغ.

وشرع عمال الإنقاذ في البحث تحت الأرض عن ناجين محتملين وعن الضحايا.

وذكرت تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية أن الكثير من عمال المنجم من بولندا المجاورة.

وكان المنجم قد بدأ العمل في عام 1968، وقامت الدولة بخصخصته قبل أن تعيد تأميمه في الآونة الأخيرة. ويوفر مجمع التعدين العمل لنحو 9500 شخص في المنطقة.