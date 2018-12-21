يوناميد تكمل تسليم 10 مواقع ميدانية في دارفور للحكومة السودانية

ذكرت البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) إنها أكملت أمس الخميس، إغلاق وتسليم 10 مواقع ميدانية لحكومة السودان، وذلك بعد تسليم موقعها في قريضة بجنوب دارفور.

وأوضحت البعثة، في بيان صحفي، أن إغلاق تلك المواقع يأتي تماشياً مع المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة البعثة الجارية الآن كما فوضها بذلك مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2429 الصادر في يوليو 2018.

وأضافت أن المواقع التي تم تسليمها بين شهري أكتوبر وديسمبر 2018، هي السريف وأم برو وكورما في ولاية شمال دارفور، ولبدو وشعيرية في ولاية شرق دارفور، وكذلك مُكجر في ولاية وسط دارفور، ومستيري ومورني في ولاية غرب دارفور بالإضافة إلى برام وقريضة في ولاية جنوب دارفور.

وقالت" إنه وعلى ذات النحو الذي دأبت عليه البعثة حيال إغلاق وتسليم بعض المواقع مؤخراً، تدعو البعثة حكومة السودان للالتزام بتعهدها باستخدام هذه المرافق للأغراض المدنية غير العسكرية ولفائدة المجتمعات كما نصت عليه مذكرات التفاهم ومستندات التسليم التي وقع عليها الطرفان".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع تركيز اليوناميد الراهن على أنشطة دعم الاستقرار والتنمية في دارفور ووفقًا لممارسات الأمم المتحدة المعمول بها في مناطق أخرى من العالم إبان مرحلة ما بعد الصراع.

وقال المُمثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد جيريمايا مامابولو "إن يوناميد مُلتزمةُ بدعم حكومة السودان لتحسين حياة المواطنين في دارفور، ومن ثم يتوجب أن تستخدم هذه المرافق كي تٌسهم كمؤسسات مدنية كجامعات ومستشفيات ومدارس لتُلبي الحاجات الماسة للصحة والتعليم وينتفع بها قطاع عريض من المواطنين".