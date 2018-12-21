روسيا تأمر دبلوماسيا سويديا بمغادرة أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية السويدية اليوم الجمعة، بأنه صدر أمر لدبلوماسي سويدي بمغادرة روسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، فيلهلم روندكيست، لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ): "رفضت وزارة الخارجية طلبين روسيين للحصول على تأشيرات دبلوماسية. وردت روسيا على الرفض بمطالبة دبلوماسي في السفارة السويدية في موسكو بمغادرة أراضيها".

ورفضت روندكيست الكشف عن موعد صدور القرار الروسي أو ما إذا كان الدبلوماسي السويدي عاد بالفعل إلى بلاده .

كما رفض التعليق على هوية الدبلوماسي السويدي أو أسباب رفض الطلبات الروسية.

ونقلت صحيفة "إكسبريسين" اليومية التي تصدر في ستوكهولم عن مصادر لم تسمها القول إن الدبلوماسيين الروس عملوا في السابق لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية.