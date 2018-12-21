حزب معارض في الكونغو الديمقراطية يقبل تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع

قبل أحد أحزاب المعارضة الرئيسية في الكونغو الديمقراطية تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع، ولكنه نوه اليوم الجمعة إلى أنه في حال إرجاء التصويت مرة أخرى، فسوف يطيح الشعب بالرئيس.

وكان من المفترض إجراء الانتخابات بعد غد الأحد. ولكن لجنة الانتخابات أعلنت أمس الخميس تأجيل الانتخابات –المتأخرة بالفعل منذ عامين- مجددا أمس الخميس، فيما قالت السلطات إنها اضطرت لتأجيل التصويت حتى 30 ديسمبر جراء تلف مواد تتعلق بعملية التصويت في حريق.

وقال جون-مارك كابوند، السكرتير العام لحزب زعيم المعارضة فيليكس تشيسكيدي، في مؤتمر صحفي في العاصمة كينساشا: "لا يوجد انتخابات في الثلاثين (من الشهر الجاري)، سوف نحتشد للإطاحة (بالرئيس جوزيف) كابيلا بقوة الشعب".

وأضاف تشيسكيدي أنه من الخطأ الاحتجاج بين الآن والثلاثين من ديسمبر، لأن هذا يمكن أن يعطي السلطات ذريعة لإلغاء الانتخابات لأجل غير مسمى.