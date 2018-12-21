محافظ مأرب يؤكد للسفير الأمريكي الرغبة بالسلام رغم عدم الثقة بالتزام الحوثيين

أكد محافظ مدينة مأرب اليمنية اللواء سلطان العرادة، أن الحل في اليمن وإرساء الاستقرار يكمن في الالتزام بالمرجعيات الثلاث المعترف بها محليا ودوليا والتي تتمثل في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن خاصة 2216.

وجدد المسئول اليمني- خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، ماثيو تولر - التأكيد على أن نتائج مشاورات السويد تعتبر اختبارا حقيقيا للمليشيا الحوثية أمام المجتمع الدولي لتؤكد رغبتها بالسلام من خلال التزامها بما توصلت إليه المشاورات، رغم وجود قناعة كاملة لدى اليمنيين من خلال التجارب السابقة عن هذه المليشيا ونكثها لكل المواثيق والاتفاقات.

ولفت اللواء العرادة إلى الجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميلشيا الحوثي بحق المدنيين ومنها قصف مخيمات النازحين واستمرار اطلاقها الصواريخ البالستية على التجمعات السكانية الآمنة في محافظة مأرب.

وأكد العرادة أن الأعمال التي ترتكبها المليشيا الحوثية تتشابه إلى حد التطابق مع الأعمال التي ترتكبها الجماعات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها استهداف الأبرياء وتدمير المؤسسات العامة وانتهاك الحقوق والحريات من تعذيب وقتل لمخالفيهم.

ومن جانبه جدد السفير الأمريكي موقف بلاده الداعم للشرعية في اليمن وتحقيق السلام وفقا للقرارات الدولية والإجماع المحلي والإقليمي والدولي، مشيدا بنجاحات السلطة المحلية ومستوى أداء الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة اليمنية.