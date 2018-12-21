الصين تؤكد أهمية دفع العملية السياسية في سوريا

أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، وو هاي تاو، ضرورة بذل جهود لدفع العملية السياسية في سوريا في ظل وجود زخم جديد للتوصل إلى تسوية سياسية وهدوء نسبي.

وقال تاو، في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الجمعة، إن التطورات الأخيرة أسفرت عن زخم إيجابي جديد للتسوية السياسية، وإن الوضع الأمني في البلاد مستقر عموما، وهناك فرصة سانحة أتيحت للتوصل إلى تسوية سياسية.

وأضاف أنه في ظل هذه الخلفية، ينبغي على المجتمع الدولي أن يظل ملتزما بالجهود الدبلوماسية، ويدعم دور الأمم المتحدة باعتبارها القناة الرئيسة للوساطة، مشيرا إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة تعزيز الاتصال والتنسيق مع الحكومة السورية للعمل من أجل إحراز تقدم فيما يتعلق بتشكيل لجنة صياغة الدستور في مسعى لإطلاق عملية سياسية مستدامة وفعالة.

وتابع تاو أنه ينبغي على المنظمة العالمية أن تواصل تعزيز جهودها للوساطة، وينبغي على أعضاء مجلس الأمن الحفاظ على الوحدة والتحدث بصوت واحد من أجل تهيئة الظروف للتوصل إلى تسوية سياسية، ودعم التحسين المستمر للوضع الأمني.

ودعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتوحيد المعايير، ومحاربة جميع المنظمات الإرهابية المدرجة من قبل مجلس الأمن لمنع الجماعات الإرهابية من العودة ما من شأنه تقويض تحسن الوضع الأمني الذي تحقق بصعوبة.

ولفت تاو إلى أنه ينبغي حث الأطراف في سوريا للعمل نحو نفس الهدف ومقابلة بعضهم البعض في منتصف الطريق، وأنه يجب على الأطراف الخارجية أن تعمل على أساس احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ووفقا لمبدأ عملية يتحكم السوريون في زمامها ويقودونها، وتسهيل قيام الأطراف السورية بإيجاد حل مقبول للجميع من خلال عملية شاملة.

ونوه تاو بأن الصين ملتزمة دائما بحل سياسي في سوريا، وعلى استعداد للعمل مع المجتمع الدولي للعب دور إيجابي وبناء في دفع التسوية السيا