أمريكا تتهم عملاء صينيين بارتكاب عملية قرصنة إلكترونية عالمية

قال مسؤولون أمريكيون وبريطانيون، اليوم الخميس، إن الشركات والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا، وما لا يقل عن 10 دول أخرى وقعت ضحية لعملية سرقة ضخمة لبيانات نفذها قراصنة صينيون برعاية الدولة الصينية.

وذكر مسؤولون بوزارة العدل الأمريكية، أن عملية القرصنة يعود تاريخها إلى عام 2016 واستهدفت عشرات الشركات والهيئات الحكومية، لسرقة أسرار تجارية وحقوق ملكية فكرية وبيانات شخصية.

وأضاف المسؤولون، أن عملية السرقة ذهبت إلى ما هو أبعد من الاقتحام، مشبهين ذلك بسرقة حلقة المفاتيح الخاصة، بحارس مبنى كبير بما يسمح للقراصنة بالتجسس على أجهزة كمبيوتر شاغلي المبنى بدون أن يرصدها أحد.

وقال نائب المدعي العام الأمريكي رود روزنشتاين، إن القراصنة قاموا بنقل المواد التي سرقوها إلى جهاز الاستخبارات الصيني، ما سمح لها بالوصول إلى الملكية الفكرية، وغيرها من المعلومات التجارية الحساسة.