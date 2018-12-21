مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون مؤقت للإنفاق الحكومي

أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، مشروع قانون مؤقت للإنفاق، يتضمن أكثر من خمسة مليارات دولار لتمويل جدار حدودي مع المكسيك، وذلك قبيل اقتراب موعد نهائي للموافقة على تمويل الوكالات الحكومية.

وسيدفع تمرير مشروع القانون نحو إجراء تصويت في مجلس الشيوخ اليوم الجمعة، لكن من غير المحتمل أن يحظى مشروع القانون بتأييد كاف من جانب الديمقراطيين الذين يتصدون بشدة لمطلب الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بتمويل الجدار.

وكان ترامب قد أبلغ المشرعين في وقت سابق، الخميس، أنه لن يوقع على مشروع قانون للإنفاق على المدى القصير أقره مجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي وسيضمن تمويل الحكومة حتى الثامن من فبراير لأنه لا يتضمن تخصيص أموال لبناء الجدار.