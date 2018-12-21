محكمة هندية تبرئ 22 متهما في قضية قتل خارج نطاق القضاء

أسقطت محكمة هندية اليوم الجمعة، اتهامات بحق 22 مشتبها بهم في قتل من يعتقد أنه أحد رجال العصابات في قضية تم فيها تضمين اسم زعيم الحزب الحاكم في البلاد ومسؤولي شرطة كمتهمين.

وتم توجيه اتهامات بحق 38 شخصا في قتل سوهرابودين شيخ في عام 2005 وزوجته وأحد شهود العيان، خارج نطاق القضاء.

ومن بين المتهمين، أميت شاه، رئيس حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي، أقرب مساعدي رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وكانت محكمة خاصة في مومباي برأت في عام 2014 16 شخصا، بينهم شاه ، بسبب عدم كفاية الأدلة.

وقال محامي الدفاع، وهاب خان، للصحفيين إن المحكمة برأت اليوم الجمعة ساحة الـ22 الباقين، ومعظمهم من رجال الشرطة، وقالت إن شهود العيان، والأدلة، لم يكونوا كافين لإثبات التآمر والقتل.

وقالت شرطة جوجارات إن شيخ كان يخطط لاغتيال مودي- رئيس وزراء جوجارات آنذاك- انتقاما لمقتل مسلمين في أعمال شغب بالولاية في عام 2000.