مقتل 5 أشخاص إثر اصطدام قطار بحافلة تلاميذ في صربيا

لقي خمسة أشخاص، على الأقل، حتفهم وأصيب 26 آخرون، صباح اليوم الجمعة، جراء اصطدام قطار في جمهورية صربيا بحافلة تقل أطفالا إلى المدرسة، حسبما أفادت قناة "آر تي إس" التلفزيونية.

وذكرت القناة أن أحد القتلى طفل، وأن 10 أطفال آخرين تعرضوا لإصابات تهدد حياتهم.

ويقع مزلقان السكة الحديدية الذي شهد الحادث قرب نيش، ثالث أكبر مدن صربيا، ولا يوجد به تأمين للعبور سوى إشارة تحذير، بلا سلم أو نظام للإشارات، حسبما أفاد سكان المنطقة.

وقالت قناة "آر تي إس" نقلا عن طبيب في مدينة نيش قوله إن قوة الاصطدام حطمت الحافلة وإن عدد القتلى قابل للزيادة، بسبب الإصابات المضاعفة التي لحقت بعدد من الركاب.

وتحتل صربيا مرتبة متأخرة بين الدول الأوروبية في مجال السلامة المرورية، حيث بلغ عدد الوفيات لكل 100 ألف سيارة ضعف المعدل القاري، أي نسبة 19 إلى 5ر34.

