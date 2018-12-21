تقرير: أردوغان يصادر أراضى المواطنين لتوسيع استراحته الصيفية

ذكرت إذاعة «دويتشه فيله» الألمانية، أمس الخميس، أن 20 مواطنًا تركيًا من سكان قرية أوكلوك بولاية مرمريس يمتلكون عقارات بالقرب من استراحة صيفية للرئاسة على خليج جوكوفا، تلقوا خطابات من محافظ الولاية بإخلاء ممتلكاتهم وقبول تعويضات حكومية زهيدة عن مصادرة أراضيهم من أجل توسيع الاستراحة الصيفية للرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضحت «دويتشه فيله» فى تقرير على النسخة التركية لموقعها الالكترونى أن مكتب محافظ مرمريس محمد آجار بعث برسائل إلى الملاك بإخلاء ممتلكاتهم وأراضيهم، معلنًا مصادرة أراضيهم التى تقدر بمساحة 5 أفدنة لأغراض «المصلحة العامة».

وتابعت أنه تم استدعاء مالكى العقارات إلى مكتب الحاكم المحلى لإجراء مفاوضات بشأن التعويض. وقال المالكون إن الحكومة تقدم من 90 ألفا إلى 165 ألف ليرة تركية لكل ألف متر مربع من الأراضى التى تقدر قيمتها عادة بنحو مليون ليرة تركية وفقا لأسعار السوق، وأبدى بعض السكان عدم رضاهم عن السعر المقدم من الحكومة، فيما أصر آخرون على رفضهم التام لبيع أرضهم، مهددين برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة.

ووفقا لدويتشه فيله، فإن أصحاب الأعمال فى المنطقة التى تعتبر وجهة سياحية مهمة، يساورهم القلق إزاء الإغلاق الكامل للمنطقة خاصة بعد نزع الملكيات، حيث إن قوات الأمن قد حدت بالفعل من تحركات المواطنين فى المنطقة، ومنعت المراكب من التحرك فى الخليج أثناء زيارة أردوغان للاستراحة.

وتم بناء القصر فى حقبة الثمانينيات من قبل الرئيس الثامن لتركيا تورجوت أوزال، ولم يكن يحتوى سوى على 4 غرف ولم يستخدمه أى رئيس آخر للإقامة، وتعمل إدارة أردوغان على إعادة تصميم وإمتداد كبير للمقر الصيفى.

وقبل حوالى عام ونصف، بدأ العمل على هذه البناء الذى من المنتظر الانتهاء منه بعام 2019، حيث تم تشييد الجدران العالية المحيطة به بارتفاع 4 أمتار، ومن المقرر أن تمتد أعمال توسيع الاستراحة الرئاسية لتضم 300 غرفة، لتشمل أيضا ساحة الغابات العامة المحيطة به.