النرويج تعتقد أن مقطع الفيديو عن مقتل سائحتين بالمغرب «حقيقي»

ذكرت الشرطة النرويجية، أنه من المرجح أن يكون مقطع الفيديو، الذي يعرض ما يبدو أنها جريمة قتل سائحتين إسكندنافيتين في المغرب، حقيقيا.

وعثرت السلطات المغربية، يوم الاثنين الماضي، على جثتي السائحتين وهما من الدنمارك والنرويج، بالقرب من قمة جبل توبقال في سلسلة جبال أطلس وكان يوجد قطع في رقبتيهما.

وجرى اعتقال العديد من المشتبه بهم وقالت السلطات المغربية إن هناك صلة محتملة بجماعة داعش.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق السائحتين الاثنين الماضي.

وقال جهاز التحقيقات الجنائية الوطنية: "لايزال هناك بعض العمل جار فيما يتعلق بالتحليل والتقييم التقني. غير أننا نعتقد أنه يوجد سبب حتى الآن للقول إنه لا يوجد دليل ملموس أن مقطع الفيديو غير حقيقي".