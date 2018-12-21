الجمعة 21 ديسمبر 2018 4:28 م القاهرة القاهرة 19.9°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

النرويج تعتقد أن مقطع الفيديو عن مقتل سائحتين بالمغرب «حقيقي»

ستوكهولم - د ب أ
نشر فى : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 3:40 م | آخر تحديث : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 3:40 م

ذكرت الشرطة النرويجية، أنه من المرجح أن يكون مقطع الفيديو، الذي يعرض ما يبدو أنها جريمة قتل سائحتين إسكندنافيتين في المغرب، حقيقيا.

وعثرت السلطات المغربية، يوم الاثنين الماضي، على جثتي السائحتين وهما من الدنمارك والنرويج، بالقرب من قمة جبل توبقال في سلسلة جبال أطلس وكان يوجد قطع في رقبتيهما.

وجرى اعتقال العديد من المشتبه بهم وقالت السلطات المغربية إن هناك صلة محتملة بجماعة داعش.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور الجريمة الإرهابية التي ارتكبت بحق السائحتين الاثنين الماضي.

وقال جهاز التحقيقات الجنائية الوطنية: "لايزال هناك بعض العمل جار فيما يتعلق بالتحليل والتقييم التقني. غير أننا نعتقد أنه يوجد سبب حتى الآن للقول إنه لا يوجد دليل ملموس أن مقطع الفيديو غير حقيقي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك