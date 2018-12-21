الكرملين ينفي ضلوع روسيا في قرار واشنطن الانسحاب من سوريا

نفى السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أنباء تزعم بأن قرار واشنطن الانسحاب من سوريا يأتي نتيجة محادثات بين روسيا وعدد من البلدان العربية.

وتعليقا على تقارير تقول إن الانسحاب جاء مقابل تحجيم روسيا لدور إيران في سوريا وحصول إسرائيل على حق شن أي ضربات غلى أي مواقع تريدها هناك، قال بيسكوف، في تصريحات بثتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لا.. الأمر ليس كذلك".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت في وقت سابق بدء عودة القوات الأمريكية من سوريا، لكنها قالت إنها ستواصل العمل مع "الشركاء المحليين".

وقالت الوزارة في بيان لها: "حررنا الأراضي، التي كان يسيطر عليها (تنظيم) داعش، لكن الحملة ضد التنظيم لم تنته. أطلقنا مسيرة عودة جنودنا من سوريا، تزامنا مع الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحملة ضد داعش".