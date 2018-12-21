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الادعاء العام في اليابان يصدر مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس نيسان السابق

طوكيو - د ب أ
نشر فى : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 10:50 ص | آخر تحديث : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 10:50 ص

أصدر الادعاء العام في اليابان، مذكرة اعتقال جديدة لاحتجاز رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن، حسبما ذكرت تقارير إعلامية يابانية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالات الأنباء اليابانية إن غصن متهم بخيانة الأمانة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن غصن قام بتحميل خسائر بقيمة 1.8 مليار ين من استثماراته الخاصة على نيسان.

ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام تأكيد صحة التقارير.

وبعد صدور مذكرة الاعتقال الجديدة، تبددت آمال غصن في إطلاق سراحه قبل موسم العطلات.

وكانت محكمة يابانية رفضت، أمس الخميس، تمديد فترة احتجاز غصن قبل المحاكمة.


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