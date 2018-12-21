سيناتور جمهوري: أمريكا تتجه نحو سلسلة من الأخطاء السياسية الخطيرة

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ماركو روبيو، مساء أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تتجه نحو سلسلة من الأخطاء السياسية الخطيرة.

جاء ذلك في تغريدة علق فيها روبيو، وهو من أشد منتقدي قرار الرئيس دونالد ترامب بانسحاب بلاده من سورية، على استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس.

وقال روبيو إن خطاب استقالة ماتيس "أوضح بجلاء أننا نتجه نحو سلسلة من الأخطاء السياسية الخطيرة التي ستعرض بلادنا للخطر، وتضر تحالفاتنا وتمكن أعداءنا".

وأضاف: "أتمنى أن نستطيع نحن الذين أيدوا مبادرات هذه الإدارة خلال العامين الماضيين إقناع الرئيس بأن يختار مسارا مختلفا".