اعتقال رجل لاغتصابه سائحة بريطانية في الهند

ذكر مسؤولون بالشرطة الهندية اليوم الجمعة، أنه تم القبض على رجل لقيامه باغتصاب سائحة بريطانية وسرقتها في قرية على أحد الشواطئ في منطقة جوا السياحية جنوب غرب الهند.

كانت المرأة، 48 عاما، قد تعرضت لاعتداء صباح أمس الخميس، عندما كانت تتوجه إلى فندقها في قرية "بالوليم" من محطة السكك الحديدية.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به حاول أولا سرقتها وتتبعها إلى داخل حقول قريبة حيث اغتصبها .، ثم لاذ بالفرار وبحوزته أمتعتها ومبلغ 20 ألف روبية (285 دولار) نقدا.

وقال مفتش الشرطة، راجيندرا برابهو ديساي، إنه تم القبض على الرجل في الغرفة التي كان يقيم فيها في الفندق بعد ساعتين من وقوع الجريمة.

وأضاف ديساي "تم العثور بحوزته على بطاقة ائتمان ووثائق أخرى خاصة بالمرأة ،بما في ذلك جواز سفرها. ولدى استجوابه، اعترف بأنه اعتدى على المرأة".

وولاية جوا الصغيرة من بين المقاصد الأكثر جذبا للسياح الأجانب في الهند ، لكن السلطات تشعر بالقلق من احتمال أن تضر تلك الجرائم بصورتها.

كانت سائحة أيرلندية تدعى دانيال مكلولين قد تعرضت للاغتصاب والخنق في عام 2017 في نفس المنطقة بولاية جوا.

وفي عام 2018، قُتلت المراهقة البريطانية، سكارليت كيلينج وتم العثور على جثتها على شاطئ "أنجونا" وتم تبرئة رجلين، اتهما باغتصابها وقتلها في عام 2016 .

