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عاجل الشرطة النمساوية تعلن وقوع إطلاق نار داخل مطعم في فيينا

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 4:40 م | آخر تحديث : الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 4:40 م

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل اليوم الجمعة، أن الشرطة النمساوية أعلنت عن وقوع إطلاق نار داخل أحد المطاعم في فيينا، نقلًا عن وسائل الإعلام النمساوية.

وسنوافيكم بالتفاصيل حال توافرها لاحقًا.

 


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